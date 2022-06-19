В Италии скандал: глава МИД обвинил свою собственную партию в саботаже поддержки Украины

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо обвинил свою собственную партию "Движение 5 звезд" в подрыве усилий правительства по поддержке Украины и сказал, что однопартийцы содействуют ослаблению позиций Рима в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

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Ди Майо считает, что правительство Италии должно защищать ценности демократии и свободы и приближать окончание войны, которую намерен продолжать российский диктатор Владимир Путин.

Глава МИД Италии заявил, что лидеры "Движения 5 звезд" создают проблемы для взаимодействия правительства с европейскими партнерами. Он назвал такое отношение "незрелым" и отметил, что оно создает "напряженность и нестабильность внутри правительства".

Reuters отмечает, что заявление Ди Майо может означать усиление раскола в крупнейшей партии правящей коалиции и создает проблемы для премьер-министра Марио Драги - на послезавтра в парламенте намечено голосование о помощи для Украины, в то время как некоторые депутаты из "Движения 5 звезд" хотят ввести ограничения на продолжение отправки Украине оружия.

Хотя "Движение 5 звезд" является крупнейшей политической силой в парламенте, ее поддержка снизилась с 33% в 2018 году до примерно 13%, а на недавних местных выборах ее представители взяли всего 3% голосов.

Если Ди Майо будет вынужден выйти из партии и создать новую политическую силу, за ним может последовать группа сторонников. Это может спровоцировать парламентский кризис и смену правительства.

16 июня лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии выступили на пресс-конференции в Киеве за немедленное предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Сергей Бережной

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