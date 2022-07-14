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Драги заявил об отставке с поста премьер-министра Италии

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 20:03
Драги заявил об отставке с поста премьер-министра Италии - Фото
Марио Драги (фото – EPA)

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что сегодня вечером подаст прошение об отставке президенту республики. Об этом сообщает Rai News.

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"В своей инаугурационной речи в парламенте я говорил, что эта исполнительная власть пойдет вперед только в том случае, если будет ясная перспектива выполнения правительственной программы, за доверие которой проголосовали политические силы", – сказал Драги.

Будущее правительства Драги было поставлено под вопрос после того, как партнер по коалиции Five Star отказался от участия в голосовании по вотуму доверия правительству.

Лидер Five Star Джузеппе Конте обвинил премьера в том, что он недостаточно делает для преодоления социального кризиса, связанного с ростом цен на энергоносители. Five Star отказалась голосовать за законопроект правительства о помощи итальянцам из-за несогласия с отдельными его статьями.

Несмотря на бойкот Five Star, пакет помощи был одобрен сенатом Италии. Однако Драги неоднократно заявлял, что возглавит только правительство национального единства и не будет продолжать работу без "Пяти звезд", которая была крупнейшей партией в парламенте до раскола в прошлом месяце.

Вадим Ребрина
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италия Марио Драги
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