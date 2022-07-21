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Драги снова подал в отставку с поста премьера Италии

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 12:04
Драги снова подал в отставку с поста премьера Италии - Фото
Серджио Маттарелла и Марио Драги (фото - Quirinale)

На фоне коалиционного кризиса Марио Драги во второй раз подал прошение об отставке с поста с поста премьер-министра Италии президенту Серджио Маттарелле. Об этом сообщает Reuters.

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В канцелярии президента заявили, что Маттарелла "принял к сведению" прошение и попросил Драги остаться в качестве исполняющего обязанности.

В заявлении не было сказано, что Маттарелла будет делать дальше. Источники агентства сообщали, что скорее всего он распустит парламент и назначит досрочные выборы в октябре. Планируется, что итальянский президент встретится со спикерами обеих палат парламента сегодня днем.

Драги уже подавал в отставку на прошлой неделе. Он это сделал после того, как партнер по коалиции, популистское Движение пяти звезд, не поддержало вотум доверия по вопросу борьбы с высокой стоимостью жизни.

Маттарелла тогда отказал Драги в отставке и призвал его обратиться в парламент, чтобы понять – сможет ли он сохранить широкую коалицию до парламентских выборов, которые запланированы на начало 2023 года.

После этого Драги выступил в Сенате и призвал к единству перед проблемами – от войны в Украине до социального неравенства и цен.

Однако Движение пяти звезд снова не поддержало его, также отказались голосовать и другие партнеры по коалиции – партия экс-премьера Сильвио Берлускони Вперед, Италия и правая Лига. Хоть Драги и выиграл голосование по доверию в парламенте, правящая коалиция де-факто распалась.   

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Марк Сировой
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отставка Серджио Маттарелла Марио Драги
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