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Три партии отказались голосовать за вотум доверия Драги. Он может снова подать в отставку

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 23:56
Три партии отказались голосовать за вотум доверия Драги. Он может снова подать в отставку - Фото
Премьер-министр Италии Марио Драги (Фото: EPA-EFE/ROBERTO MONALDO)

Три партии из правительственной коалиции Италии отказались участвовать в голосовании по вотуму доверия премьер-министру Марио Драги. Теперь ожидается, что он снова подаст в отставку, несмотря на положительный для себя результат голосования, пишет BBC.

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Драги выиграл голосование, но, лишенный поддержки трех партий, теперь, вероятно, подаст в отставку во второй раз. Тем не менее, он должен присутствовать на дебатах 21 июля в нижней палате парламента.

Во время бурных дебатов в Сенате стало ясно, что крайне правая партия Лига и правоцентристская партия Вперед, Италия (Forza Italia) не готовы оставаться в правительстве с популистским движением Пять звезд (Five Star), которое спровоцировало кризис. Все трое отказались от участия в голосовании.

Бывший лидер Five Star Луиджи ди Майо сказал, что это "черная страница" для Италии. Министр по региональным делам Мариастелла Джельмини заявила, что выходит из Forza Italia, обвинив партию в том, что она отвернулась от итальянцев и уступила крайне правым. Левоцентристская Демократическая партия заявила, что будет готовиться к избирательной кампании.

  • 14 июля Драги заявил, что подал прошение об отставке президенту республики. Однако президент Серджо Маттарелла его отставку не принял. Будущее правительства Драги было поставлено под вопрос после того, как партнер по коалиции Five Star отказался от участия в голосовании по вотуму доверия правительству.
  • Сегодня Драги, вдохновленный общественной поддержкой, отказался от отставки, призвав к заключению нового коалиционного соглашения, чтобы спасти правительство национального единства от краха.
Вадим Ребрина
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италия Марио Драги
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