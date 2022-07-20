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Драги отказался от отставки, вдохновленный призывами общественности продолжать работу

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 20:29
Драги отказался от отставки, вдохновленный призывами общественности продолжать работу - Фото
Марио Драги (Фото: EPA-EFE/R OBERTO MONALDO)

Премьер-министр Италии Марио Драги отказался от отставки, призвав к заключению нового коалиционного соглашения, чтобы спасти правительство национального единства от краха. Об этом сообщает BBC.

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В своем выступлении в Сенате Драги заявил, что мобилизацию итальянцев, которые хотели бы, чтобы правительство национального единства продолжило работу, "невозможно игнорировать". Он поблагодарил общественность, профсоюзы, университеты и промышленность, а также работников здравоохранения и мир спорта за "незаслуженные" призывы оставаться на посту премьера.

Теперь Драги предстоит голосование по вотуму доверия. Он попросил Сенат Италии поддержать его.

Премьер заявил, что совершенно новое коалиционное соглашение — "единственный способ, если мы хотим остаться вместе".

  • 14 июля Драги заявил, что подал прошение об отставке президенту республики. Однако президент Серджо Маттарелла его отставку не принял. Будущее правительства Драги было поставлено под вопрос после того, как партнер по коалиции Five Star отказался от участия в голосовании по вотуму доверия правительству.
  • Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо считает, что правительственный кризис в его стране угрожает лишить Украину жизненно важной военной поддержки в ее борьбе против вторжения России.

Вадим Ребрина
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италия Марио Драги
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