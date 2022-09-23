Берлускони заявил, что Путина "толкнули" к войне против Украины российские националисты

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони выступил в защиту вторжения российского диктатора Владимира Путина в Украину, заявив, что его "толкнули" к войне российские националисты. Об этом сообщает BBC.

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85-летний политик заявил, что легенда об убийствах украинским правительством русскоязычных на востоке Украины была создана средствами массовой информации в Москве.

По словам Берлускони, репортажи, продвигаемые сепаратистскими силами и националистически настроенными политиками в российском правительстве, не оставили Путину иного выбора, кроме как начать "ограниченное вторжение".

"Российское население, его партия и его министры вынудили Путина изобрести эту спецоперацию", – сказал итальянский политик.

"Войска должны были войти, через неделю достичь Киева, заменить правительство Зеленского порядочными людьми и через неделю вернуться, – продолжил Берлускони. – Вместо этого они встретили неожиданное сопротивление, которое затем подпитывалось оружием всех видов с Запада".

Трехкратный премьер-министр Италии является давним союзником президента России.

Ожидается, что в эти выходные (25 сентября) его партия Forza Italia придет к власти в составе правой коалиции на всеобщих выборах в Италии.

Правоцентристская партия Берлускони является младшим партнером альянса, который поддерживают ультраправые Братья Италии во главе с Джорджией Мелони и популистская партия Лига Север с лидером Маттео Сальвини. Опросы показали, что блок получит большинство.

Мелони, которая, как ожидается, возглавит любое потенциальное правительство, пообещала итальянцам продолжать поддерживать Украину.

В апреле Берлускони осудил вторжение России в Украину и сказал, что глубоко разочарован и опечален поведением Путина, добавив, что массовые убийства мирных жителей в Буче и других населенных пунктах являются настоящими военными преступлениями.

В начале сентября Берлускони заявил, что он мог бы стать посредником в переговорах о мире между Зеленским и Путиным. Также он видит в этой роли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. В Офисе президента назвали странным предложение Берлускони.

Наталія Медведєва

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