Берлускони заявил, что разочарован в Путине, которого раньше считал своим другом

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что "глубоко разочарован" в российском диктаторе Владимире Путине из-за вторжения России в Украину. Он сказал об этом в выступлении перед сторонниками своей партии "Вперед, Италия", сообщает Ansa.

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Берлускони считает, что РФ не может отрицать своей ответственности за массовые убийства в Буче и других украинских городах.

"Я не могу и не хочу скрывать, что я глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед всем миром. Перед лицом ужаса массовых убийств мирных жителей в Буче и других населенных пунктах Украины, настоящих военных преступлений, Россия не может отрицать свою ответственность", – сказал бывший итальянский премьер.

Он убежден, что в интересах России – установить и предать суду виновных в "поведении, которое закон и мораль считают неприемлемым даже во время войны".

В заявлении, которое цитирует пресс-служба его партии, Берлускони назвал вторжение РФ "беспрецедентной агрессией в отношении такой нейтральной страны как Украина, которая сегодня с большой честью сражается за свою свободу".

"Агрессия против Украины привела Россию в руки Китая. Жаль", – сказал Берлускони.

В Кремле заявляли, что бывшего премьера Италии и российского диктатора связывают давние дружеские отношения.

Вадим Ребрина

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