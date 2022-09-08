Берлускони хотел бы посредничать в переговорах Украина – РФ. Еще видит в этой роли Меркель

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что он мог бы стать посредником в переговорах о мире между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Также он видит в этой роли экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, о чем сказал в эфире итальянского телевидения, передает Corriere Della Sera.

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"С Меркель я хотел бы попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией", – заявил Берлускони.

При этом он считает, что санкции Запада, введенные против РФ в ответ на полномасштабное вторжение в Украину, не бьют по Путину.

"На данный момент я не вижу никаких экономических потерь для Путина с этого момента. Мне кажется, он вполне способен противостоять санкциям и потолку цены на газ", – заявил экс-премьер Италии.

В Кремле заявляли, что бывшего премьера Италии и российского диктатора связывают давние дружеские отношения.

В апреле 2022-го, после полномасштабного вторжения РФ в Украину и раскрытия зверств россиян в Буче, Берлускони сказал, что "глубоко разочарован и опечален поведением Владимира Путина, взявшего на себя очень серьезную ответственность перед всем миром".

Однако вскоре Берлускони уже заявлял, что "объединенная Европа должна сделать предложение мира и пытаться убедить украинцев принять требования Путина".

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Оксана Житнюк

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