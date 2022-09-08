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"Ни авторитета, ни доверия". Подоляк назвал странным предложение Берлускони по переговорам

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2022, 14:53
Михаил Подоляк (скриншот)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "странным" заявление бывшего премьер-министр Италии Сильвио Берлускони о том, что они вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель могли бы быть посредниками в переговорах о мире между Украиной и РФ.

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"Странные предложения определенных деятелей стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины для реанимации имени в своих странах. Любой посредник должен обладать доверием, авторитетом, актуальностью. Ни у Берлускони, ни у Меркель этого точно нет. Чтобы что?" – написал Подоляк.

Ранее Берлускони в эфире итальянского телевидения заявил, что вместе с Меркель он хотел бы "попытаться убедить и быть посредником, чтобы положить конец конфликту между Украиной и Россией".

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Он также заявил, что не видит никаких экономических потерь для российского диктатора Владимира Путина. Берлускони считает, что диктатор РФ "вполне способен противостоять санкциям и "потолку" цены на газ".

  • Берлускони, которому приписывают давнюю дружбу с Путиным, в апреле 2022-го, после полномасштабного вторжения РФ в Украину и раскрытия зверств россиян в Буче, сказал, что "глубоко разочарован и опечален" поведением российского диктатора.
  • Однако вскоре Берлускони уже заявлял, что "объединенная Европа должна сделать предложение мира и пытаться убедить украинцев принять требования Путина".

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Оксана Житнюк
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