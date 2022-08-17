РФ не пойдет на переговоры до поражения, но у некоторых в Европе есть иллюзии — Подоляк
17.08.2022, 09:26
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео DW)
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не пойдет на реальные переговоры, пока не потерпит военное поражение в Украине. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.
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По его словам, у России "нет перспективы вести серьезные переговоры", пока она не потерпит поражение на поле боя. Он отметил, что некоторые страны в Европе "обладают иллюзией", что Кремль может вести переговоры "добросовестно".
"Российские уши открываются только тогда, когда гигантская военная бита бьет по голове россиянина", — сказал Подоляк.
- 4 августа на Банковой заявили: перемирия не будет, пока Украина не освободит территории хотя бы до линии 23 февраля.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в медиа преувеличили роль российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах между Украиной и Россией.
- Подоляк заявлял, что на сегодняшний день переговоры с Россией будут означать поражение для Украины и Европы.
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