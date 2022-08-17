РФ не пойдет на переговоры до поражения, но у некоторых в Европе есть иллюзии — Подоляк

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не пойдет на реальные переговоры, пока не потерпит военное поражение в Украине. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

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По его словам, у России "нет перспективы вести серьезные переговоры", пока она не потерпит поражение на поле боя. Он отметил, что некоторые страны в Европе "обладают иллюзией", что Кремль может вести переговоры "добросовестно".

"Российские уши открываются только тогда, когда гигантская военная бита бьет по голове россиянина", — сказал Подоляк.

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Дмитрий Гриниченко

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