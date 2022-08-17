UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

РФ не пойдет на переговоры до поражения, но у некоторых в Европе есть иллюзии — Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
17.08.2022, 09:26
РФ не пойдет на переговоры до поражения, но у некоторых в Европе есть иллюзии — Подоляк - Фото
Михаил Подоляк (Фото: скриншот с видео DW)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия не пойдет на реальные переговоры, пока не потерпит военное поражение в Украине. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, у России "нет перспективы вести серьезные переговоры", пока она не потерпит поражение на поле боя. Он отметил, что некоторые страны в Европе "обладают иллюзией", что Кремль может вести переговоры "добросовестно". 

"Российские уши открываются только тогда, когда гигантская военная бита бьет по голове россиянина", — сказал Подоляк.

Читайте также: Подоляк: Если общество откажется от переговоров с позиции силы – можем забыть об Украине

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война переговоры с россией михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 