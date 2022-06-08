Подоляк раскритиковал Меркель за отказ признавать свою вину в войне РФ против Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отказалась признавать свою вину в полномасштабной войне России против Украины. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, если Меркель знала, что Россия планирует войну, а целью российского диктатора Владимира Путина является уничтожение Евросоюза, то зачем она запускала строительство газопровода Северный поток-2.

"Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки", — задался вопросом Подоляк.

Меркель назвала полномасштабное вторжение РФ в Украину "большой ошибкой", "жестоким пренебрежением международным правом и нападением, которому нет оправдания". При этом она не видит здесь своей вины.

Также она считает, что Путин хочет уничтожить Евросоюз как "первую ступень к НАТО".

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Дмитрий Гриниченко

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