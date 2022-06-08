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Подоляк раскритиковал Меркель за отказ признавать свою вину в войне РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 11:48
Подоляк раскритиковал Меркель за отказ признавать свою вину в войне РФ против Украины - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин (Фото: EPA)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал экс-канцлера Германии Ангелу Меркель, которая отказалась признавать свою вину в полномасштабной войне России против Украины. Об этом он написал в Twitter

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По его словам, если Меркель знала, что Россия планирует войну, а целью российского диктатора Владимира Путина является уничтожение Евросоюза, то зачем она запускала строительство газопровода Северный поток-2. 

"Я не была наивной", – говорит экс-канцлер. Зачем тогда было подсаживать Европу на нефтяную и газовую иглу РФ? И почему Германии сегодня приходится исправлять эти ошибки", — задался вопросом Подоляк. 

Читайте также: Меркель объяснила, почему была против Украины в НАТО. Вспомнила Путина, Януковича и Ющенко 

Дмитрий Гриниченко
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война Ангела Меркель Северный поток 2 михаил подоляк
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