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Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Союз

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 08:37
Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Союз - Фото
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Европейский Союз как "первую ступень к НАТО". Об этом заявила в эфире с журналистом Spiegel Александером Озангом, передает DW.

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Она назвала полномасштабное вторжение РФ в Украину "большой ошибкой", "жестоким пренебрежением международным правом и нападением, которому нет оправдания". При этом Мекрель не видит здесь своей вины.

По ее словам, "ненависть и враждебность" Путина направлены против западной демократии.

"Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", – сказала Меркель.

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Экс-канцлер признала, что ее правительству не удалось создать архитектуру безопасности. По ее словам, надо задаться вопросом – можно ли было сделать большее, чтобы предотвратить трагедию в Украине.

"Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась", – сказала Меркель.

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Марк Сировой
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ЕС Ангела Меркель владимир путин нато
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