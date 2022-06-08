Меркель: Путин хочет уничтожить Европейский Союз

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что российский диктатор Владимир Путин хочет уничтожить Европейский Союз как "первую ступень к НАТО". Об этом заявила в эфире с журналистом Spiegel Александером Озангом, передает DW.

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Она назвала полномасштабное вторжение РФ в Украину "большой ошибкой", "жестоким пренебрежением международным правом и нападением, которому нет оправдания". При этом Мекрель не видит здесь своей вины.

По ее словам, "ненависть и враждебность" Путина направлены против западной демократии.

"Он хочет уничтожить Европу. Он хочет уничтожить Европейский Союз, потому что видит в нем первую ступень к НАТО", – сказала Меркель.

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Экс-канцлер признала, что ее правительству не удалось создать архитектуру безопасности. По ее словам, надо задаться вопросом – можно ли было сделать большее, чтобы предотвратить трагедию в Украине.

"Большое горе, что это не удалось, но я не могу себя упрекнуть в том, что я не пыталась", – сказала Меркель.

Меркель во время своей каденции участвовала в подписании минских соглашений, представляла Германию в нормандском формате и была одним из главных адвокатов проекта российско-немецкого газопровода Северный поток-2.

2 июня 2022 года Меркель после длительного молчания выразила солидарность с Украиной.

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Марк Сировой

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