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"Отхожу от политики". Меркель объяснила, почему поехала в Италию вместо Бучи

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 06:43
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в апреле не приняла приглашение президента Владимира Зеленского о визите в Бучу и поехала в Италию, поскольку отдаляется от политики. Об это она заявила в интервью немецкому каналу ARD, передает Reuters.

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Меркель говорит, что понимала – поездку в Италию воспримут неоднозначно. Однако утверждает, что ей важно было почувствовать, что она больше не канцлер.

"Эта поездка была очень важна для меня в процессе моего отхода от политики", – сказала она.

В этом же интервью она сказала, что не винит себя за полномасштабное вторжение России в Украину.

  • Меркель во время своей каденции участвовала в подписании минских соглашений, представляла Германию в нормандском формате и была одним из главных адвокатов проекта российско-немецкого газопровода Северный поток-2.
  • В начале апреля 2022 года Зеленский пригласил Меркель и экс-президента Франции Николя Саркози в Бучу, где российские оккупанты убили сотни мирных жителей.
  • Президент хотел, чтобы экс-лидеры увидели – к чему приводят уступки российскому диктатору Владимиру Путину. Меркель и Саркози приглашение не приняли.

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Марк Сировой
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Ангела Меркель буча италия Владимир Зеленский
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