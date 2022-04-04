Меркель ответила Зеленскому: Решение Бухарестского саммита было правильным

Бывший канцлер Ангела Меркель считает правильным решение Бухарестского саммита в 2008 году не предоставлять Украине Плана действий по членству в НАТО, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь Меркель в понедельник по запросу агентства DPA, передает WELT.

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"Федеральный канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году", — заявила спикер Меркель.

В то же время экс-канцлер поддержала международные усилия по прекращению агрессивной войны России в Украине.

"Ввиду зверств, которые становятся очевидными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества поддержать Украину и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", — добавила пресс-секретарь.

3 апреля в Минобороны заявили об освобождении от оккупантов всей территории Киевской области. На улицах Бучи нашли тела расстрелянных, подвергшихся пыткам и изнасилованиям, гражданских. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что вывезены 410 тел убитых мирных жителей.

3 марта Зеленский пригласил Меркель и Саркози в Бучу посмотреть, к чему привели их уступки России. По словам президента, за отказом принимать Украину в НАТО в дальнейшем (в частности Франция и Германия не поддержали предоставление Украине ПДЧ, – ред.) был спрятан страх некоторых политиков перед Россией, которые думали, что отказав Украине, они могут "успокоить Россию".

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Наталия Фреик

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