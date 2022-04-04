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Меркель ответила Зеленскому: Решение Бухарестского саммита было правильным

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2022, 13:56
Меркель ответила Зеленскому: Решение Бухарестского саммита было правильным - Фото
Ангела Меркель и Владимир Путин во время их встречи в Кремле (Фото: ЕРА)

Бывший канцлер Ангела Меркель считает правильным решение Бухарестского саммита в 2008 году не предоставлять Украине Плана действий по членству в НАТО, несмотря на критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь Меркель в понедельник по запросу агентства DPA, передает WELT.

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"Федеральный канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году", — заявила спикер Меркель. 

В то же время экс-канцлер поддержала международные усилия по прекращению агрессивной войны России в Украине.

"Ввиду зверств, которые становятся очевидными в Буче и других местах Украины, все усилия федерального правительства и международного сообщества поддержать Украину и положить конец варварству и войне России против Украины имеют полную поддержку бывшего канцлера", — добавила пресс-секретарь.

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Наталия Фреик
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