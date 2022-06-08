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Меркель объяснила, почему была против Украины в НАТО. Вспомнила Путина, Януковича и Ющенко

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2022, 09:50
Меркель объяснила, почему была против Украины в НАТО. Вспомнила Путина, Януковича и Ющенко - Фото
Ангела Меркель (фото - ЕРА)

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила в 2008 году против членства Украины в НАТО, поскольку тогда это была "политически расколотая" страна. Также, по ее мнению, это воспринял бы как "объявление войны" российский диктатор Владимир Путин. Об этом она заявила в эфире с журналистом Spiegel Александером Озангом, передает DW.

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"Это была не та Украина, которую мы знаем сейчас. Она была очень расколота политически между Януковичем и Ющенко. Это не была внутренне демократически стабильная страна", – сказала она.

Также она считает, что сближения Украины с НАТО тогда бы не допустил Путин, поскольку счел бы это "объявлением войны".

"Я совершенно не разделяю его представления, что целый Запад является его врагом, что его постоянно унижают. Но я знала, как он думает, и что он видит это именно так. Я не хотела его провоцировать", – сказала Меркель.

Меркель также подчеркнула, что ее слова не оправдывают сегодняшних действий Путина, но объясняют ее позицию.

  • На саммите НАТО в Бухаресте в 2008-м договорились, что Украина и Грузия станут членами Альянса через план действий по членству. Но самого ПДЧ Киев и Тбилиси по инициативе Франции и Германии не получили – как и каких-либо заверений в сроках его предоставления.
  • Третий президент Ющенко назвал "близкими к зраде" позиции Франции и Германии на саммите в Бухаресте.
  • После полномасштабного вторжения РФ в Украину Меркель сказала, что считает правильным решение Бухарестского саммита НАТО.

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Марк Сировой
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Ангела Меркель владимир путин нато виктор янукович виктор ющенко
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