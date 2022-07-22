Италия продолжит поставлять оружие Украине, если на выборах победят консерваторы — Мелони

Италия продолжит поставлять оружие и поддерживать Украину в войне с Россией, если на выборах победит консервативный блок. Об этом сообщила лидер правой партии Братья Италии Джорджа Мелони, передает Reuters.

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По ее словам, если консервативный блок победит на предстоящих общенациональных выборах, Италия продолжит предоставлять военную помощь Украине.

Братья Италии во главе с Мелони были одной из немногих итальянских партий, которые полностью поддержали решение премьер-министра Марио Драги отправить оружие в Украину.

Отмечается, что партии Лига и Вперед, Италия, которые являются политическими соратниками Мелони, были "гораздо более двойственными, отражая исторически тесные связи" с российским диктатором Владимиром Путиным.

21 июля Драги во второй раз подал в отставку, и президент Италии "принял к сведению" его прошение.

Драги уже подавал в отставку. Он это сделал после того, как партнер по коалиции, популистское Движение пяти звезд, не поддержал вотум доверия по вопросу борьбы с высокой стоимостью жизни.

Движение пяти звезд снова не поддержало его, также отказались голосовать и другие партнеры по коалиции – партия экс-премьера Сильвио Берлускони Вперед, Италия и правая Лига. Хоть Драги и выиграл голосование по доверию в парламенте, правящая коалиция де-факто распалась.

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Дмитрий Гриниченко

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