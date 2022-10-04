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Зеленский обсудил с лидером "Братьев Италии" Мелони реагирование на преступные действия РФ

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 21:02
Зеленский обсудил с лидером
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером итальянской политической силы "Братья Италии" Джорджей Мелони, одержавшей уверенную победу на недавних парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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Основными темами переговоров были постепенное развитие украинско-итальянских отношений, помощь Украине со стороны Италии и необходимость жесткой реакции международного сообщества на новые преступные действия российского агрессора против суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он поблагодарил Мелони за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, отметив важность последовательной позиции ее политической силы в поддержку Украины с самого начала полномасштабной российской агрессии.

Были обсуждены меры реагирования на недавние преступные действия России на многостороннем уровне, в частности, в рамках ООН и других ключевых международных площадок. В этом контексте Зеленский также отметил необходимость введения дополнительных санкций против России, в частности, усиления восьмого санкционного пакета ЕС и запрета выдачи государствами Евросоюза туристических виз для граждан РФ.

Зеленский проинформировал собеседницу о принятом решении подать официальную заявку на членство Украины в НАТО и ожидания прохождения нашим государством пути в Альянс по ускоренной процедуре.

"Еще до членства в НАТО Украина должна получить четкие и юридически обязывающие гарантии коллективной безопасности", – сказал президент.

В этом контексте он высоко оценил готовность итальянской стороны присоединиться к этому процессу.

Зеленский пригласил главу будущего правительства Италии посетить Украину с визитом.

  • 26 сентября Демократическая партия Италии признала поражение на выборах в парламент. Если Мелони станет премьер-министром, она будет первым премьером в Италии и первым ультраправым политиком, которая возглавит правительство большой экономики еврозоны.
  • 28 сентября Мелони пообещала Зеленскому "поддержку в деле свободы украинского народа".
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский италия Джорджа Мелони
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