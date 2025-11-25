Россия ударила по Киеву: убила шесть человек, есть попадания в многоэтажки – фото, видео

Россия атаковала Украину различными видами вооружения, в результате погибли и пострадали люди

Последствия обстрела Киева (Фото: ГСЧС Украины / Facebook)

В ночь на 25 ноября Россия атаковала Украину "шахедами", баллистикой, крылатыми ракетами и "Кинжалами". В Киеве погибли два человека, еще шесть – пострадали. Также пострадал ребенок в Киевской области. Об этом сообщили киевский мэр столицы Виталий Кличко, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко и Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В 01:02 и 01:27 Кличко сообщил о взрывах в Киеве. По информации Ткаченко, в столице были зафиксированы "шахеды" и крылатые ракеты, также была угроза пусков баллистики и "Кинжалов".

Позже Киев повторно атаковали дроны.

В Печерском районе есть повреждения 22-этажного дома на уровне четвертого-седьмого этажей. Оттуда эвакуировали людей.

В Днепровском районе – попадание в девятиэтажный дом. Там произошли разрушения и пожар на шестом-седьмом этажах. На этой локации два человека погибли, пять – пострадали.

Есть попадание в гаражи, в результате чего возник пожар на площади около 50 кв. м и разрушения на площади 400 кв. м.

Страна-агрессор также нанесла удар по Броварскому, Белоцерковскому и Вышгородскому районам Киевской области. В Белой Церкви поврежден четырехэтажный дом, еще четыре дома полностью разрушены.

Из четырехэтажки и подвала эвакуировали 46 человек, его использовали как укрытие.

Пострадал 14-летний ребенок.

В результате утренних обстрелов также по меньшей мере двое киевлян пострадали в Святошинском районе, повреждения есть и в Дарницком.

В Министерстве энергетики добавили, что атака была направлена на объекты энергетической инфраструктуры.

ОБНОВЛЕНО В 07.55. Кличко добавил, что количество пострадавших увеличилось до девяти, среди них один ребенок. Троих взрослых госпитализировали.

ОБНОВЛЕНО В 08:10. На локации в Святошинском районе, предварительно, четверо погибших, еще по меньшей мере три человека получили ранения. Таким образом, в результате российской атаки на Киев погибли шесть человек.

ОБНОВЛЕНО В 08:20. В результате ночных обстрелов в Киеве временно ограничили теплоснабжение. Это касается потребителей Печерского и Голосеевского районов и части зданий в Шевченковском, Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах.

Атака на Киев (Фото: ГСЧС / Facebook)

Атака на Киев (Фото: ГСЧС / Facebook)

Атака на Киев (Фото: ГСЧС / Facebook)