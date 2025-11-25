Росія вдарила по Києву: вбила шістьох людей, є влучання в багатопверхівки – фото, відео

Росія атакувала Україну різними видами озброєння, в результаті загинули та постраждалі люди

Наслідки обстрілу Києва (Фото: ДСНС України / Facebook)

У ніч проти 25 листопада Росія атакувала Україну "шахедами", балістикою, крилатими ракетами та "Кинджалами". У Києві загинули двоє людей, ще шестеро – постраждали. Також постраждала дитина у Київській області. Про це повідомили київський мер столиці Віталій Кличко, начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

О 01:02 і 01:27 Кличко повідомив про вибухи в Києві. За інформацією Ткаченка, в столиці було зафіксовано "шахеди" й крилаті ракети, також була загроза пусків балістики та "Кинджалів".

Пізніше Київ повторно атакували дрони.

У Печерському районі є пошкодження 22-поверхового будинку на рівні четвертого-сьомого поверхів. Звідти евакуювали людей.

У Дніпровському районі – влучання у дев'ятиповерховий будинок. Там сталися руйнування та пожежа на шостому-сьомому поверхах. На цій локації двоє людей загинули, п'ятеро – постраждали.

Є влучання в гаражі, внаслідок чого виникла пожежа на площі близько 50 кв. м і руйнування на площі 400 кв. м.

Країна-агресор також завдала удару по Броварському, Білоцерківському та Вишгородському районах Київської області. В Білій Церкві пошкоджено чотириповерховий будинок, ще чотири будинки повністю зруйновані.

З чотириповерхівки й підвалу евакуювали 46 людей, його використовували як укриття.

Постраждала 14-річна дитина.

Внаслідок ранкового обстрілу також щонайменше двоє киян постраждали у Святошинському районі, пошкодження є і в Дарницькому.

В Міністерстві енергетики додали, що атака була спрямована на об'єкти енергетичної інфраструктури.

ОНОВЛЕНО О 07:55. Кличко додав, що кількість постраждалих збільшилась до дев’яти, серед них одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували.

ОНОВЛЕНО О 08:10. На локації у Святошинському районі, попередньо, четверо загиблих, ще щонайменше троє людей отримали поранення. Отже, загалом внаслідок російської атаки на Київ загинули шестеро людей.

ОНОВЛЕНО О 08:20. Унаслідок нічного обстрілу в Києві тимчасово обмежили теплопостачання. Це стосується споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

ОНОВЛЕНО О 09:29. У Києві загалом шестеро загиблих і 13 постраждалих, підвердили рятувальники. 18 людей вдалося врятувати.

Тіла чотирьох людей виявили у Святошинському районі – вони загинула внаслідок влучання поруч із чотириповерховою складською будівлею. Ще три людини на цій локації отримали поранення.

ОНОВЛЕНО О 09:35. Вже 14 постраждалих у столиці. Вісьмох людей госпіталізували, зокрема одну дитину.

Атака на Київ (Фото: ДСНС / Facebook)

Атака на Київ (Фото: ДСНС / Facebook)

Атака на Київ (Фото: ДСНС / Facebook)

Атака на Київ (Фото: ДСНС Києва / Telegram)

Атака на Київ (Фото: ДСНС Києва / Telegram)

Атака на Київ (Фото: ДСНС Києва / Telegram)

Атака на Київ (Фото: ДСНС Києва / Telegram)