У Києві на місці удару по багатоповерхівці завершили пошуково-рятувальні роботи – фото

У столиці сім загиблих унаслідок російської атаки у ніч проти 14 листопада

Удар по Києву (Фото: ДСНС)

На ранок суботи, 15 листопада, у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці загинуло шість людей. Крім цього, постраждало п’ять осіб, серед них дитина.

Співробітники ДСНС врятували 17 людей, зокрема одну дитину, а також надали психологічну допомогу 252 людям.

Розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій і деревини.

ДОПОВНЕНО О 09:40. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва у ніч проти 14 листопада зросла до семи. Зранку в суботу у лікарні померла літня жінка, яка постраждала через обстріл.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС