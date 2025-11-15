У Києві на місці удару по багатоповерхівці завершили пошуково-рятувальні роботи – фото

У Києві на місці удару по багатоповерхівці завершили пошуково-рятувальні роботи – фотодоповнено
На ранок суботи, 15 листопада, у Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За інформацією рятувальників, внаслідок російського удару по дев’ятиповерхівці загинуло шість людей. Крім цього, постраждало п’ять осіб, серед них дитина.
Співробітники ДСНС врятували 17 людей, зокрема одну дитину, а також надали психологічну допомогу 252 людям.
Розібрано та вивезено 262 тонни будівельних конструкцій і деревини.
ДОПОВНЕНО О 09:40. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва у ніч проти 14 листопада зросла до семи. Зранку в суботу у лікарні померла літня жінка, яка постраждала через обстріл.
- У ніч проти 14 листопада окупанти вчергове масовано атакували Україну. Загалом РФ використала 19 ракет та 430 БпЛА. Під удар потрапили Київ та область.
- Унаслідок російської атаки було пошкоджено посольство Азербайджану в Києві. МЗС країни викликало російського посла.
