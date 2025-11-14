Азербайджан викликав посла РФ через атаку по посольству в Києві: вимагає пояснень

Посольство Азербайджану в Києві (Фото: Olga Dolga/google.com)

Російська ракета "Іскандер" під час атаки 14 листопада впала на територію посольства Азербайджану у Києві – є значні руйнування. Міністерство іноземних справ країни викликало посла Росії Михайла Євдокимова для пояснень.

МЗС Азербайджану висловило "рішучий протест" через падіння ракети на територію посольства близько 01:00 та вручило відповідну вербальну ноту. Представнику РФ повідомили, що вибух ракети призвів до повного руйнування частини периметральної стіни посольства, пошкодження споруд, службових автомобілів, адміністративної будівлі й консульського відділу, а також серйозних пошкоджень комплексу дипломатичної місії.

Жертв серед азербайджанських дипломатів не виявлено. Окрім цього, в МЗС нагадали Євдокимову, що подібні атаки відбувалися й раніше. Зокрема:

→ 10 березня 2022 відбувся удар по будівлі консульства Азербайджану в Харкові, внаслідок чого будівля була серйозно пошкоджена, а службовий автомобіль був виведений з ладу.

→ 2 січня 2024 року внаслідок удару ракети "Кинджал" приблизно за 35 метрів від адміністративної будівлі посольства утворилася вирва діаметром приблизно 3 метри, а на глибині 8 метрів від землі було виявлено нерозірваний боєприпас внаслідок невдалої детонації.

→ 8 й 18 серпня 2025 року Росія атакувала дронами нафтобазу компанії SOCAR в Одеській області, внаслідок чого постраждали співробітники та було завдано значної шкоди інфраструктурі.

→ 28 серпня 2025 року внаслідок авіаудару приблизно за 50 метрів від посольства Азербайджану було пошкоджено будівлю дипломатичної установи, консульський відділ і резиденцію посла. Також серйозних пошкоджень зазнав комплекс дипломатичної місії.

"Було наголошено, що всі ці факти викликають питання щодо навмисного характеру ракетних атак. Російська сторона була попередньо поінформована про всі ці факти через офіційні ноти, а координати будівель, де розташовані дипмісії були надані РФ ще у квітні 2022 року, і вона запевнила, що координати будуть враховані Міноборони", – заявили у МЗС Азербайджану.

Також під час зустрічі з російським послом Азербайджан наголосив, що подібні атаки на його дипломатичні представництва є неприйнятними та запропонував російській стороні провести відповідне розслідування цього питання й надати детальне пояснення.