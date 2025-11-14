Азербайджан вызвал посла РФ из-за атаки по посольству в Киеве: требует объяснений

В результате падения "Искандера" на территории посольства разрушена одна стена, повреждены авто и админздание

Посольство Азербайджана в Киеве (Фото: Olga Dolga/google.com)

Российская ракета "Искандер" во время атаки 14 ноября упала на территорию посольства Азербайджана в Киеве – есть значительные разрушения. Министерство иностранных дел страны вызвало посла России Михаила Евдокимова для объяснений.

МИД Азербайджана выразило "решительный протест" из-за падения ракеты на территорию посольства около 01:00 и вручило соответствующую вербальную ноту. Представителю РФ сообщили, что взрыв ракеты привел к полному разрушению части периметральной стены посольства, повреждению сооружений, служебных автомобилей, административного здания и консульского отдела, а также к серьезным повреждениям комплекса дипломатической миссии.

Жертв среди азербайджанских дипломатов не обнаружено. Кроме этого, в МИД напомнили Евдокимову, что подобные атаки происходили и раньше. В частности:

→ 10 марта 2022 года произошел удар по зданию консульства Азербайджана в Харькове, в результате чего здание было серьезно повреждено, а служебный автомобиль выведен из строя.

→ 2 января 2024 года в результате удара ракеты "Кинжал" примерно в 35 метрах от административного здания посольства образовалась воронка диаметром около 3 метров, а на глубине 8 метров от земли был обнаружен неразорвавшийся боеприпас в результате неудачной детонации.

→ 8 и 18 августа 2025 года Россия атаковала дронами нефтебазу компании SOCAR в Одесской области, в результате чего пострадали сотрудники и был нанесен значительный ущерб инфраструктуре.

→ 28 августа 2025 года в результате авиаудара примерно в 50 метрах от посольства Азербайджана было повреждено здание дипломатического учреждения, консульский отдел и резиденция посла. Также серьезные повреждения получил комплекс дипломатической миссии.

"Было отмечено, что все эти факты вызывают вопросы относительно преднамеренного характера ракетных атак. Российская сторона была предварительно проинформирована обо всех этих фактах через официальные ноты, а координаты зданий, где расположены дипмиссии были предоставлены РФ еще в апреле 2022 года, и она заверила, что координаты будут учтены Минобороны", – заявили в МИД Азербайджана.

Также во время встречи с российским послом Азербайджан подчеркнул, что подобные атаки на его дипломатические представительства неприемлемы и предложил российской стороне провести соответствующее расследование этого вопроса и предоставить детальное объяснение.