В Киеве уже шесть погибших. Спасатели разбирают завалы в многоэтажке – фото, видео
Ульяна Кукуруза
Редактор новостей LIGA.net
В Деснянском районе столицы спасатели продолжают разбирать завалы девятиэтажного дома, поврежденного в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что деблокировала еще одно тело.
По состоянию на 13:50 известно о шести погибших в Киеве.
Пострадали пять человек. 17 человек, в том числе ребенка, спасли чрезвычайники.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
- Также россияне нанесли удары по критической инфраструктуре Киевской области, энергетическим объектам и жилым районам.
- В целом РФ использовала 19 ракет (13 из них – баллистика, а еще был один "Циркон") и 430 БпЛА. В Киеве также повреждено посольство Азербайджана.
