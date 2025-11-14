В Киеве уже шесть погибших. Спасатели разбирают завалы в многоэтажке – фото, видео

В Киеве из-под завалов разрушенной девятиэтажки достали еще одно тело, и количество погибших после российского обстрела возросло до шести

Атака на Киев (Фото: ГСЧС)

В Деснянском районе столицы спасатели продолжают разбирать завалы девятиэтажного дома, поврежденного в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что деблокировала еще одно тело.

По состоянию на 13:50 известно о шести погибших в Киеве.

Пострадали пять человек. 17 человек, в том числе ребенка, спасли чрезвычайники.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

