У Києві з-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки дістали ще одне тіло, і кількість загиблих після російського обстрілу зросла до шести

Атака на Київ (Фото: ДСНС)

У Деснянському районі столиці рятувальники продовжують розбирати завали дев’ятиповерхового будинку, пошкодженого внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що деблокувала ще одне тіло.

Станом на 13:50 відомо про шістьох загиблих у Києві.

Постраждали п'ятеро людей. 17 осіб, зокрема дитину, врятували надзвичайники.

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

