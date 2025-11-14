У Києві вже шість загиблих. Рятувальники розбирають завали у багатоповерхівці - фото, відео
У Деснянському районі столиці рятувальники продовжують розбирати завали дев’ятиповерхового будинку, пошкодженого внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що деблокувала ще одне тіло.
Станом на 13:50 відомо про шістьох загиблих у Києві.
Постраждали п'ятеро людей. 17 осіб, зокрема дитину, врятували надзвичайники.
Аварійно-рятувальні роботи тривають.
- Також росіяни вгатили по критичній інфраструктурі Київської області, енергетичних об’єктах і житлових районах.
- Загалом РФ використала 19 ракет (13 із них – балістика, а ще був один "Циркон") та 430 БпЛА. У Києві також пошкоджено посольство Азербайджану.
