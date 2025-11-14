Россия атаковала Киев дронами и ракетами: один погибший, минимум 25 пострадавших – фото

В результате атаки есть погибший и раненые. В столице зафиксированы попадания в дома, пожары, в городе возможны перебои с водо- и электроснабжением

Попадание в дом в столице (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Facebook)

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Киев дронами и крылатыми ракетами. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще по меньшей мере 24 получили ранения. сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Ночью в столице была объявлена воздушная тревога из-за обнаружения беспилотников. Позже в Воздушных силах сообщили о взлете МиГ-31К и пуске крылатых ракет в сторону Киева.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожарах и повреждениях домов сразу в нескольких районах столицы. Он отметил, что в городе возможны перебои с электро- и водоснабжением.

Также поврежденные отдельные участки тепловых сетей. В Деснянском районе из-за аварийной ситуации на теплотрассе временно отсутствует теплоснабжение части зданий.

У КМВА уточнили, среди пострадавших есть один ребенок. Всем оказывается медицинская помощь.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, удалось спасти более 40 человек. В Подольском, Оболонском и Святошинском районах зафиксированы попадания в многоэтажные дома. В Шевченковском, Днепровском, Дарницком, Деснянском и Соломенском районах произошли пожары, а в Голосеевском – падение обломков на территорию больницы.

Атака на Киев (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Facebook)

Атака на столицу (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Facebook)

Атака (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Facebook)

Атака на Киев (Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям / Facebook)

Атака на Киев (Фото: Национальная полиция / Facebook)

Киев, нападение ((Фото: Национальная полиция / Facebook)

Киев, нападение (Фото: Национальная полиция / Facebook)

Атака на столицу (Фото: Национальная полиция / Facebook)

ОБНОВЛЕНО В 7:26 По информации Кличко, количество пострадавших в Киеве увеличилось до 26, среди них – ребенок 10 лет.

Девять человек медики госпитализировали, в частности, беременную женщину. Другим оказали помощь на месте.