Міноборони Румунії заявило про знищення у Чорному морі дрона Sea Baby

Румунські військові виявили безпілотник приблизно за 36 морських миль на схід від Констанци

Чорне море (Ілюстративне фото: Robert Ghement / EPA)

У середу, 3 грудня, водолази Військово-морських сил Румунії знищили морський безпілотник. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії.

За даними оборонного відомства країни, водолази виконали місію з нейтралізації об'єкта, що загрожував судноплавству в Чорному морі. Дрон дрейфував за 36 морських миль на схід від Констанци.

Після аналізу об'єкта румунські військові дійшли висновку, що це безпілотник типу Sea Baby.

Група втручання отримала дозвіл на нейтралізацію виявленого об'єкта відповідно до чинних оперативних процедур, і близько 13:00 морський безпілотник був знищений шляхом контрольованої детонації.

У Міноборони Румунії уточнили, що від початку війни Росії проти України у цьому районі ВМС країни здійснюють постійний моніторинг морської та річкової зон. Простір контролюють за допомогою власних кораблів і літаків, у співпраці з іншими категоріями сил румунської армії та іншими державами НАТО.

ДОВІДКА Sea Baby – український багатоцільовий безпілотний надводний апарат, розроблений Службою безпеки України під час повномасштабного російського вторгнення в Україну. Дрони цього типу брали активну участь у битві за Чорне море та завдали ушкоджень кільком російським кораблям. Безпілотник може нести вибухову бойову частину та самознищуватись у разі атаки, але також може нести інше обладнання. Також Sea Baby використовують для морського мінування.