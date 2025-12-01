Bloomberg: У разі нападу РФ Румунії декілька тижнів доведеться воювати без підтримки НАТО

Військові навчання в Румунії виявили, що у разі нападу Росії підкріплення Альянсу можуть прибути лише через декілька тижнів

Армія Румунії (Фото: Збройні сили Румунії / Facebook)

Листопадові військові навчання в Чинку (Румунія) показали, що у разі нападу Росії на країну війська НАТО зможуть дістатися до румунського фронту лише за кілька тижнів, і цей час країні доведеться тримати оборону фактично самотужки. Про це пише видання Bloomberg з посиланням румунських та європейських офіційних осіб, які були присутні на навчаннях.

Військові тренування в Чинку були зосереджені на сухопутних боях, в яких європейські члени НАТО самодостатні. Коли йде мова про так звані "стратегічні засоби забезпечення"— а саме про протиповітряну та протиракетну оборону, високоточні удари великої дальності та розвідки — все залежить від США.

Ключовим викликом залишається інфраструктура та швидкість переміщення військ. За словами військових, перекидання французької бронетехніки до Румунії зайняло 10 днів – із затримками на кордонах та складною маршрутизацією. Представники НАТО визнали, що ці логістичні бар’єри можуть стати фатальними в умовах реального конфлікту.

У Бухаресті наголошують що у випадку масштабного нападу Румунія матиме "потенціал, подібний до України" — тобто змушена буде стримувати агресора власними силами, поки союзники лише готуватимуться до вступу в бій.

Країна активно модернізує армію завдяки фонду "Дії з безпеки для Європи" (SAFE) та розгортає нове виробництво боєприпасів разом із європейськими оборонними компаніями. Однак, як і раніше, проблема полягає в логістиці.

На тлі запланованого скорочення військової присутності США в Європі, європейські чиновники висловлюють серйозну стурбованість щодо своєї здатності забезпечити власну оборону без американської підтримки. Попри те, що Вашингтон намагається заспокоїти партнерів, заявляючи, що "не залишить їх напризволяще", за зачиненими дверима тривають активні спроби переконати американських союзників не виводити війська з континенту.