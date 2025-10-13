Розвідка Німеччини попереджає про небезпеку військового конфлікту з Росією до 2029 року

Москва вважає, що у неї нібито є шанси змусити Європу залежати від неї, зазначив глава німецької розвідки

Мартін Єгер (Фото: x.com/MJaegerT)

Німецька розвідка попередила, що Росія нібито вже готова вступити в прямий військовий конфлікт із НАТО. Це може статися до 2029 року, повідомив глава Федеральної розвідувальної служби на слуханнях у Бундестазі Мартін Єгер, передає Die Zeit.

"Москва вважає, що у неї є реальний шанс розширити сферу свого впливу на захід і зробити Європу, яка економічно набагато потужніша, залежною від Росії. Для досягнення цієї мети Росія, якщо це необхідно, не зупиниться перед прямим військовим конфліктом із НАТО. Ми не повинні спочивати на лаврах, думаючи, що можливий напад Росії відбудеться не раніше 2029 року", – сказав він.

За словами Єгера, вже сьогодні країни Європи перебувають "у самому пеклі подій". І в кращому разі зараз Європа переживає "холодний мир", який у будь-який момент може перерости в запеклу конфронтацію. І Європа має бути готовою до подальшого погіршення ситуації, наполягає глава німецької розвідки.

Глава Федерального відомства з охорони конституції Сінан Селен зазначив, що Росія агресивно реалізує свої політичні амбіції проти Німеччини, Європи та її західних союзників.

"Російські служби постійно змінюють рівні ескалації своєї діяльності, переслідуючи стратегічну мету ослаблення ліберальних демократій. Ми виявляємо широкий спектр шпигунства, дезінформації, втручання, саботажу і кібератак. Росія не забула про холодну війну, а отже інструменти, що використовувалися в той час, ще доступні", – сказав він.