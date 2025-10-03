Данія заявила про високий ризик диверсій проти армії – зросла гібридна активність РФ
У Данії бачать загрозу диверсій, зокрема проти Збройних сил країни. Про це заявив керівник данської служби військової розвідки Томас Аренкіль, передає TV 2.
"У нас є інформація, яка вказує на те, що планується певна диверсійна діяльність, спрямована також проти Збройних сил, і саме з цим ми маємо справу", – сказав він.
Водночас очільник розвідки наголосив, що не змінює оцінку прямої військової загрози Данії – її немає наразі. Але військові вважають, що Росія веде гібридну війну як проти самої країни, так і проти Європи загалом.
"Йдеться про сіру зону між миром і війною. У цій сірій зоні відбувається набагато більше активності, ніж раніше. І це активність Росії", – сказав Аренкіль.
Прольоти дронів над військовими об'єктами і критичною інфраструктурою країн Заходу є частиною цієї гібридної війни. Однак глава розвідки не зміг прокоментувати, чи вказують розслідування використання безпілотників у Данії на Росію.
"Ми не можемо заздалегідь передбачити, де це станеться наступного разу і в якій формі", – сказав він про майбутні гібридні атаки.
- 22 вересня невідомі безпілотники залетіли в Данію, порушивши роботу аеропорту "Каструп" у Копенгагені. "Кілька" безпілотників зафіксували і вночі 25 вересня, аеропорт "Ольборг" зупиняв роботу.
- Наступного дня, 26 вересня, аеропорт "Ольборг" знову закривали через загрозу безпілотників, а 28 вересня в Данії помітили безпілотники поруч із військовими об'єктами.
- У зв'язку з цим Швеція відправляє в Данію радари і системи для протидії дронам, а Фінляндія готова розгорнути в країні своїх військових.
Коментарі (0)