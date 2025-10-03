Данія заявила про високий ризик диверсій проти армії – зросла гібридна активність РФ

Прямої військової загрози для країни в розвідці не бачать, але гібридні атаки можуть тривати

Томас Аренкіль (Фото: fe-dddis.dk)

У Данії бачать загрозу диверсій, зокрема проти Збройних сил країни. Про це заявив керівник данської служби військової розвідки Томас Аренкіль, передає TV 2.

"У нас є інформація, яка вказує на те, що планується певна диверсійна діяльність, спрямована також проти Збройних сил, і саме з цим ми маємо справу", – сказав він.

Водночас очільник розвідки наголосив, що не змінює оцінку прямої військової загрози Данії – її немає наразі. Але військові вважають, що Росія веде гібридну війну як проти самої країни, так і проти Європи загалом.

"Йдеться про сіру зону між миром і війною. У цій сірій зоні відбувається набагато більше активності, ніж раніше. І це активність Росії", – сказав Аренкіль.

Прольоти дронів над військовими об'єктами і критичною інфраструктурою країн Заходу є частиною цієї гібридної війни. Однак глава розвідки не зміг прокоментувати, чи вказують розслідування використання безпілотників у Данії на Росію.

"Ми не можемо заздалегідь передбачити, де це станеться наступного разу і в якій формі", – сказав він про майбутні гібридні атаки.