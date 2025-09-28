У Данії помітили безпілотники поряд з військовими об'єктами

Мобільний радар у Данії, розгорнутий після інцидентів з дронами (Фото 26 вересня: STEVEN KNAP / EPA)

У Данії стався черговий інцидент з безпілотниками – невідомі БпЛА помітили поряд з військовими об'єктами, заявили Збройні сили королівства.

Військові підтвердили, що уночі 28 вересня було помічено дрони поблизу декількох об'єктів армії.

У данських Збройних силах зауважили, що під час інциденту задіяли "кілька засобів".

Наразі в армії королівства не мають додаткових коментарів.

Тим часом країна вирішила заборони польоти цивільних дронів на час неформального саміту Європейського союзу, повідомило данське Міністерство транспорту.

Обмеження триватиме з 29 вересня по 3 жовтня цілодобово (саміт ЄС запланований на 1 число, також очікується захід Європейської політичної спільноти).

"Зараз ми перебуваємо у складній ситуації з точки зору безпеки, і ми повинні забезпечити найкращі можливі умови роботи для Збройних сил та поліції, які відповідають за безпеку під час саміту ЄС. Це завдання вже вимагає значних зусиль від наших органів влади, які працюють цілодобово, щоб захистити данців і наших гостей", – розповів міністр оборони королівства Троельс Лунд Поульсен.

Порушення такої заборони може призвести до штрафу або тюремного ув'язнення строком до двох років. Водночас залишається можливість звернутися до держави по дозвіл на польоти дронів у виняткових випадках.