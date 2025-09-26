Росіяни можуть із танкерів запускати дрони в Європу й керувати ними – Зеленський
Країна-агресор РФ може використовувати танкери для запуску безпілотників по Європі та керування ними. Про це з посиланням на інформацію української розвідки повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами Росії. За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів Росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління дронами. І цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал", – розповів глава держави.
Він зауважив, що наразі у Європі українці є "найкращими в захисті від будь-яких дронів", і що Київ готовий ділитися своїм досвідом з іншими націями, котрі "потребують надійного захисту від дронових загроз".
"Ведемо перемовини щодо цього з десятками країн у Європі, на Близькому Сході, ми запропонували сильну угоду Сполученим Штатам – одну з найбільш перспективних", – додав президент.
Станом на вересень російський "тіньовий флот" налічував близько 940 танкерів, що становить 17% усього світового флоту таких нафтових суден, повідомляла газета The New York Times із посиланням на корпорацію S&P Global Market Intelligence.
- Раніше Зеленський повідомив, що поділився інформацією української розвідки щодо інцидентів із дронами у Данії з прем'єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.
- Також глава держави доручив військовим наступного разу "реагувати відповідно" на розвідувальні безпілотники на кордоні з Угорщиною.
