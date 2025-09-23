Сейм Литви схвалив поправки, що дають змогу армії оперативно збивати БпЛА

Військова сила зможе застосовуватися проти дронів у Литві у заборонених або обмежених зонах, якщо їхні польоти виконуються з порушенням

Довіле Шакалієне (Фото: How Hwee Young/EPA)

Армія Литви зможе швидше і простіше збивати безпілотники, які становлять небезпеку для повітряного простору. Про це повідомив мовник LRT.

У вівторок, 23 вересня, Сейм Литви схвалив поправки, що дозволяють армії оперативніше та простіше нейтралізувати дрони, що становлять загрозу повітряному простору країни.

Зміни до Закону про авіацію та Статут застосування військової сили підтримали всі депутати, присутні в залі.

Поправки розглядалися за особливою терміновою процедурою – згідно зі статутом Сейму, це можливо, коли необхідно "негайно забезпечити життєво важливі інтереси суспільства і держави".

Міністерка оборони Литви Довілє Шакалєнє зазначила, що досі чинні правові акти та процедури не відповідали сучасним загрозам та їх змінному характеру.

"Цією поправкою до Статуту застосування військової сили ми створюємо новий правовий механізм, щоб військову силу можна було оперативно використовувати проти безпілотників в обмежених зонах, якщо їх польоти здійснюються з порушенням порядку, встановленого командувачем армії", – сказала посадовиця.

Згідно зі змінами, за рішенням міністра оборони або уповноваженої ним особи, військова сила зможе застосовуватися проти дронів у заборонених або обмежених зонах, якщо їхні польоти виконуються з порушенням встановлених умов, обмежень або порядку.

Раніше солдати мали право застосовувати силу тільки проти літальних апаратів, що використовуються як зброя в заборонених зонах.

За даними Міноборони Литви, армія зможе гнучкіше та ефективніше реагувати на порушення повітряного простору безпілотниками та за необхідності застосовувати військову силу для нейтралізації загроз.

27 серпня повідомляли, що в Литві збиватимуть російські безпілотники й попереджати населення про небезпеку.

13 вересня після зальоту російських дронів у Польщу країни НАТО почали військові навчання щодо перекидання військової техніки та підрозділів до Литви.

14 вересня Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки, які летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.