Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки

Російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту

Винищувачі F-16 (Фото: EPA)

13 вересня російські літаки порушили правила польоту, через це Литва була змушена підняти літаки НАТО, повідомляє литовська армія, передає Delfi.

Як зазначила армія Литви, винищувачі НАТО піднімалися двічі.

"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, що порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – повідомляє Литовська армія.

Зазначається, що російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.