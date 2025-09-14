Литва підіймала винищувачі НАТО через російські літаки
13 вересня російські літаки порушили правила польоту, через це Литва була змушена підняти літаки НАТО, повідомляє литовська армія, передає Delfi.
Як зазначила армія Литви, винищувачі НАТО піднімалися двічі.
"Вони піднімалися для спостереження і супроводу російських літаків, що порушили порядок. Обидва випадки не були пов'язані з превентивними заходами в Польщі через дрони", – повідомляє Литовська армія.
Зазначається, що російські літаки летіли з вимкненими радіолокаційними автовідповідачами без планів польоту.
- Польща 13 вересня через загрозу дронів підіймала авіацію й закрила аеропорт у Любліні. У Румунії винищувачі перехопили БпЛА та вели його, однак за деякий час він зник з радарів.
- 13 вересня у країні стартувала операція "Східний вартовий" за участі літаків країн-союзників.
