У Польщі стартувала операція "Східний вартовий"
У Польщі розпочалася операція "Східний вартовий", яка стала відповіддю країн НАТО на заліт російських ударних дронів до країни. Про це повідомило медіа RMF24 із посиланням на польських військових.
Генеральний штаб Збройних сил Польщі показав відео посадки французького транспортного літака A-400, який доставив озброєння для винищувачів Rafale, що вже розміщувались у Польщі.
У межах місії "Східний вартовий" Данія надасть два винищувачі F-16 і фрегат протиповітряної оборони, Франція – три винищувачі Rafale, а Німеччина – чотири винищувачі Eurofighter. Велика Британія також висловила готовність надати підтримку. Ці та інші сили посилять присутність на східному фланзі Альянсу.
"Ми дякуємо нашим союзникам за їхню солідарність з Польщею та рішення спрямувати сили: чеські гелікоптери Мі-171S, данські F-16 та фрегат ППО, французькі Rafale, німецькі Eurofighter, а також підтримку Великої Британії та інших країн НАТО. Це конкретна відповідь, яка демонструє, що єдність Альянсу перетворюється на реальний захист наших кордонів", – йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Там додали, що "Східний вартовий" – це не просто нова ініціатива, це чіткий сигнал, що кордони НАТО недоторканні, а безпека громадян залишається пріоритетом.
Operacja EASTERN SENTRY rozpoczęta❗️#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/mLhb2lsKLT— Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) September 12, 2025
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну в Польщу залетіли "шахеди". Прем'єр країни Туск заявив про 19 порушень повітряного простору. У МВС країни повідомили, що, крім уламків дронів, знайшли фрагменти ракети.
- За даними Welt, п'ять російських дронів летіли до бази НАТО у Польщі.
- 11 вересня Трамп заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі могло бути "помилкою". Водночас Сікорський це заперечив.
