У Польщі стартувала операція "Східний вартовий"

Військові у Польщі (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

У Польщі розпочалася операція "Східний вартовий", яка стала відповіддю країн НАТО на заліт російських ударних дронів до країни. Про це повідомило медіа RMF24 із посиланням на польських військових.

Генеральний штаб Збройних сил Польщі показав відео посадки французького транспортного літака A-400, який доставив озброєння для винищувачів Rafale, що вже розміщувались у Польщі.

У межах місії "Східний вартовий" Данія надасть два винищувачі F-16 і фрегат протиповітряної оборони, Франція – три винищувачі Rafale, а Німеччина – чотири винищувачі Eurofighter. Велика Британія також висловила готовність надати підтримку. Ці та інші сили посилять присутність на східному фланзі Альянсу.

"Ми дякуємо нашим союзникам за їхню солідарність з Польщею та рішення спрямувати сили: чеські гелікоптери Мі-171S, данські F-16 та фрегат ППО, французькі Rafale, німецькі Eurofighter, а також підтримку Великої Британії та інших країн НАТО. Це конкретна відповідь, яка демонструє, що єдність Альянсу перетворюється на реальний захист наших кордонів", – йдеться у повідомленні Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Там додали, що "Східний вартовий" – це не просто нова ініціатива, це чіткий сигнал, що кордони НАТО недоторканні, а безпека громадян залишається пріоритетом.