У Польщі окрім уламків дронів знайшли фрагменти ракети

Поліція Польщі (Ілюстративне фото: Wikimedia)

У Польщі знайшли не тільки уламки російських дронів, а й однієї ракети. Про це на брифінгу повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.

"Виявлено сім безпілотників та уламки однієї ракети невстановленого походження", – сказала вона.

Уряд країни зараз уточнює деталі, проводяться експертизи для визначення типу ракети та її походження.

За даними RMF 24, шість дронів виявили у Люблінському воєводстві, один у Лодзинському воєводстві та один у Вармінсько-Мазурському воєводстві.

У Білорусі прокоментували інцидент із дронами в Польщі та заявили, що російські дрони "втратили слід через вплив засобів радіоелектронної боротьби". Таку версію озвучив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.

За його словами, частина безпілотників, що "заблукали", була нібито знищена силами протиповітряної оборони Білорусі.