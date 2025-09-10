У Польщі окрім уламків дронів знайшли фрагменти ракети
У Польщі знайшли не тільки уламки російських дронів, а й однієї ракети. Про це на брифінгу повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька.
"Виявлено сім безпілотників та уламки однієї ракети невстановленого походження", – сказала вона.
Уряд країни зараз уточнює деталі, проводяться експертизи для визначення типу ракети та її походження.
За даними RMF 24, шість дронів виявили у Люблінському воєводстві, один у Лодзинському воєводстві та один у Вармінсько-Мазурському воєводстві.
У Білорусі прокоментували інцидент із дронами в Польщі та заявили, що російські дрони "втратили слід через вплив засобів радіоелектронної боротьби". Таку версію озвучив перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Павло Муравейко.
За його словами, частина безпілотників, що "заблукали", була нібито знищена силами протиповітряної оборони Білорусі.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів. За даними президента Зеленського, відомо про вісім російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
- За даними Reuters, НАТО не розцінює інцидент з БпЛА в повітряному просторі Польщі як атаку.
- У Польщі пошкоджені житловий будинок та автомобіль через падіння російського дрона. Постраждалих немає.
- За інформацією прем'єра Польщі Туска, було зафіксовано 19 порушень повітряного простору.
