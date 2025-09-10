До Польщі залетіло вісім російських "шахедів" – Зеленський
Відомо про вісім російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 10 вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Глава держави зазначив, що дедалі більше фактів свідчать про невипадковість такого руху й напрямку удару.
Зеленський також наголосив, Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.
"Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", – сказав президент.
За його словами, це вкрай небезпечний прецедент для Європи.
"Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь", – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що росіяни повинні відчути наслідки та що війну не можна розширювати й доведеться її закінчувати.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Конгресмен-республіканець Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу, і назвав це "актом війни".
- Оперативне командування Збройних сил Польщі підтвердило збиття "шахедів" і заявило про "акт агресії" Росії.
