До Польщі залетіло вісім російських "шахедів" – Зеленський

Глава держави зазначив, що Україна готова надати Польщі наявні необхідні дані щодо цього російського удару

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Відомо про вісім російських безпілотників, які порушили повітряний простір Польщі під час масованої атаки РФ на Україну у ніч проти 10 вересня. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що дедалі більше фактів свідчать про невипадковість такого руху й напрямку удару.

Зеленський також наголосив, Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких російських викликів.

"Очевидно, що російська агресія є загрозою для кожної незалежної нації в нашому регіоні. І відповідно, тільки спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку", – сказав президент.

За його словами, це вкрай небезпечний прецедент для Європи.

"Чи будуть наступні кроки, повністю залежить від скоординованості та сили дій у відповідь", – зазначив Зеленський.

Він наголосив, що росіяни повинні відчути наслідки та що війну не можна розширювати й доведеться її закінчувати.