"Це акт війни". Конгресмен США Вілсон заявив про напад Росії на Польщу

Джо Вілсон (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу і закликав президента Дональда Трампа вжити санкцій проти Росії. Про це він написав у соцмережі Х.

Вілсон наголосив, що Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими "шахедами" менш ніж через тиждень після того, як Трамп прийняв президента Польщі Кароля Навроцького в Білому домі.

"Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на тривалу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів", – написав конгресмен.

Він також закликав Трампа запровадити санкції, які могли б паралізувати російську військову машину, а також озброїти Україну зброєю, здатною вразити РФ.

Вілсон наголосив, що російський диктатор Володимир Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер "випробовує рішучість НАТО на власній території".

"Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", – підсумував конгресмен.