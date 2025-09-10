"Це акт війни". Конгресмен США Вілсон заявив про напад Росії на Польщу
Конгресмен-республіканець і член комітету Палати представників США зі збройних сил Джо Вілсон заявив, що російські дрони атакували Польщу і закликав президента Дональда Трампа вжити санкцій проти Росії. Про це він написав у соцмережі Х.
Вілсон наголосив, що Росія атакує союзника по НАТО Польщу іранськими "шахедами" менш ніж через тиждень після того, як Трамп прийняв президента Польщі Кароля Навроцького в Білому домі.
"Це акт війни, і ми вдячні союзникам по НАТО за їх швидку реакцію на тривалу неспровоковану агресію військового злочинця Путіна проти вільних і працьовитих народів", – написав конгресмен.
Він також закликав Трампа запровадити санкції, які могли б паралізувати російську військову машину, а також озброїти Україну зброєю, здатною вразити РФ.
Вілсон наголосив, що російський диктатор Володимир Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер "випробовує рішучість НАТО на власній території".
"Путін більше не задовольняється лише поразкою в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят, тепер він безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що "Росія не знає кордонів". Вільні та процвітаючі нації навчать Росію, що таке кордони", – підсумував конгресмен.
- У ніч проти 10 вересня під час масованої атаки РФ на Україну до Польщі залетіли "шахеди". Через це там закрили аеропорти, а прем'єр-міністр Туск заявив, що військові застосували озброєння проти дронів.
- Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що під загрозою опинилися Підляське, Мазовецьке й Люблінське воєводства.
- Це не перший інцидент з російськими дронами в Польщі. Зокрема у ніч проти 20 серпня в Люблінському воєводстві Польщі у полі вибухнув російський безпілотник.
