"Это акт войны". Конгрессмен США Уилсон заявил о нападении России на Польшу

Уилсон подчеркнул, что Путин больше не ограничивается только войной в Украине, а теперь "испытывает решимость НАТО"

Джо Уилсон (Фото: ЕРА/GRAEME SLOAN)

Конгрессмен-республиканец и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские дроны атаковали Польшу и призвал президента Дональда Трампа принять санкции против России. Об этом он написал в соцсети Х.

Уилсон подчеркнул, что Россия атакует союзника по НАТО Польшу иранскими "шахедами" менее чем через неделю после того, как Трамп принял президента Польши Кароля Навроцкого в Белом доме.

"Это акт войны, и мы благодарны союзникам по НАТО за их быструю реакцию на продолжающуюся неспровоцированную агрессию военного преступника Путина против свободных и трудолюбивых народов", – написал конгрессмен.

Он также призвал Трампа ввести санкции, которые могли бы парализовать российскую военную машину, а также вооружить Украину оружием, способным поразить РФ.

Уилсон подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин больше не ограничивается только войной в Украине, а теперь "испытывает решимость НАТО на собственной территории".

"Путин больше не довольствуется только поражением в Украине, бомбардируя матерей и младенцев, теперь он непосредственно испытывает нашу решимость на территории НАТО. Путин заявил, что "Россия не знает границ". Свободные и процветающие нации научат Россию, что такое границы", – подытожил конгрессмен.