В Польшу залетели "шахеды". Военные начали операцию по нейтрализации, а аэропорты закрыли

Премьер-министр Польши Дональд Туск уже отреагировал на инцидент, заявив, что военные применили вооружение против дронов

Истребитель F-16 (Фото: EPA)

В ночь на 10 сентября российские дроны нарушили воздушное пространство Польши. Из-за этого в стране проводят военную операцию, а два аэропорта закрыли, сообщает Оперативное командование Вооруженных Сил Польши.

Оперативное командование заявило, что во время удара России по Украине в воздушное пространство страны неоднократно залетели вражеские беспилотники.

В войске уточнили, что продолжается операция по идентификации и нейтрализации этих объектов. По приказу командующего было применено вооружение, службы ищут сбитые дроны.

Наибольший риск, по данным командования, касается Подляского, Мазовецкого и Люблинского воеводств. Жителей призывают оставаться дома и следить за сообщениями польской армии и полиции.

Из-за угрозы российских дронов в Польше было закрыто воздушное пространство четырех аэропортов, говорится в экстренном сообщение авиаперсонала. Сначала это касалось "Жешува", но в течение следующих нескольких часов также были закрыты аэропорты "Люблин", "Варшава", "Жешув-Ясенка" и "Модлин".

Сообщается, что воздушное пространство закрыли из-за "незапланированной военной деятельности, связанной с обеспечением государственной безопасности".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили вооружение против объектов.

"Я постоянно контактирую с Президентом и Министром обороны. Получил непосредственный отчет от оперативного командующего", – написал он.

Россия ночью 10 сентября массированно атакует Украину. Воздушные силы сообщили о вражеских дронах над Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской и Ровенской областями. Часть "шахедов" и ракет также двигалась в направлении запада – над Ивано-Франковской и Львовской областями.

Новость дополняется...