Польща вручила РФ ноту протесту у звʼязку з падінням російського дрона

Місце падіння дрона (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Міністерство закордонних справ Польщі вручило Росії ноту протесту у зв’язку з падінням безпілотника у Люблінському воєводстві. Про це повідомила пресслужба зовнішньополітичного відомства Польщі.

МЗС Польщі висловило свій рішучий протест проти інциденту, що стався в ніч проти 20 серпня 2025 року в населеному пункті Осини.

У документі зазначено, що вибух безпілотника є порушенням Росією своїх зобов’язань щодо поваги до суверенітету Польщі, що випливають, зокрема, з Договору між Республікою Польща та РФ про дружнє та добросусідське співробітництво та Конвенції про міжнародну цивільну авіацію.

Польське МЗС вважає цю подію черговою навмисною провокацією, що відповідає схемі гібридних дій, що здійснюються РФ як проти Польщі, так і проти інших європейських країн.

"Ми рішуче засуджуємо всі дії російської сторони, які створюють загрозу для цивільного населення, інфраструктури та безпеки повітряного руху", – йдеться в документі.

Варшава вимагає від російської сторони негайно надати пояснення щодо інциденту, зокрема обставин та причин появи БпЛА на території Польщі, а також інформацію про дії, вжиті відповідними органами РФ для запобігання подібним ситуаціям у майбутньому.

"Ми закликаємо до негайного припинення всіх ворожих та провокаційних дій проти Польщі та повторюємо, що відповідальність за наслідки таких інцидентів лежить виключно на російській стороні", – зазначили в МЗС.

У відомстві додали, що ворожі дії Росії проти Польщі здійснюються паралельно з її військовою агресією проти України, яка спричинила сотні тисяч жертв та є кричущим порушенням міжнародного права та основоположних гуманітарних принципів.