У прокуратурі Польщі заявили, що дрон, який вибухнув у полі, залетів з Білорусі

Слідчі не виключають, що БпЛА міг впасти на поле в Осині після зіткнення з лінією електропередач

Місце події (Фото: Wojtek Jargilo/EPA)

Безпілотник, який у ніч проти 20 серпня впав на кукурудзяне поле й вибухнув у селі Осини Люблінського воєводства Польщі, ймовірно, залетів з Білорусі. Про це повідомив керівник окружної прокуратури в Любліні Гжегож Трусевич, передає RMF24.

Говорячи про поновлення розслідування на місці події, він заявив, що слідчі зосередяться на епіцентрі. Спеціалісти опишуть виявлені на цей момент предмети.

Крім того, вони зосередяться на епіцентрі, щоб ретельно вивчити не тільки те, що було видно, а й те, що може бути приховано під землею, особливо якщо там знаходиться електронний пристрій, придатний для подальшого вивчення, пояснив прокурор.

Трускевич додав, що в середу правоохоронцям вдалося опитати ще трьох жителів прилеглих населених пунктів, які бачили й чули об'єкт, що летить.

"З урахуванням наявних у нас записів є дуже висока ймовірність того, що об'єкт, ймовірно, прилетів з Білорусі", – наголосив він.

Слідчі розглядають одну з версій: безпілотник міг зачепити довколишні лінії електропередачі. Прокуратура встановила три лінії електропередач, на яких виявлено "сліди нещодавніх пошкоджень". 20 серпня слідчим вдалося оглянути ділянку в епіцентрі вибуху, яку тепер буде досліджено на наявність вибухових речовин.

У перевірці, що досі триває, беруть участь близько 150 співробітників різних відомств, зокрема поліції, військової жандармерії, пожежної служби та територіальних сил оборони, а також шестеро прокурорів.

20 серпня у Польщі підтвердили, що саме російський безпілотник упав вночі в Люблінському воєводстві країни. Це є свідомою провокацією Росії, заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Село Осини, де стався інцидент, розташоване на сході Люблінського воєводства, трохи більше ніж за 100 км від кордону з Україною та приблизно за 90 км від Білорусі.

Російські дрони неодноразово порушували повітряний простір держав НАТО. Зокрема, 7 вересня 2024 року один російський дрон розбився на сході Латвії, президент країни наголосив, що кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі й країни Альянсу мають вирішувати їх спільно.

Наступного дня "шахеди" порушили повітряний простір Румунії – через це країна підіймала свої винищувачі. Також падіння російських БпЛА на своїй території фіксувала Молдова.

Влітку 2025 року безпілотники тричі порушували повітряний простір Литви.