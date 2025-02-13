На півдні Молдови вибухнули два "шахеди". МЗС країни терміново викликало посла Росії

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила, що обидва безпілотники були російськими

Російський дрон (Фото: Поліція Молдови)

На півдні Молдови поблизу кордону з Україною поліціянти виявили два російські ударні безпілотники. Про це повідомила пресслужба поліції країни. У зв’язку з інцидентом Міністерство закордонних справ Молдови терміново викликало російського посла.

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За даними правоохоронців, один БпЛА виявили на сільськогосподарському полі поблизу міста Чумай Тараклійського району. Інший безпілотник вибухнув у полі приблизно за 1,5 кілометра від міста Чадир-Лунга.

Наразі в обох місцях перебувають експерти вибухотехнічного відділу поліції та проводять дослідження, після чого дрони будуть детально досліджені.

Згідно з попередніми дослідженнями, фрагменти, знайдені поблизу Чадир-Лунга, належать російському безпілотнику.

Території були оточені, небезпека для громадян, які перебувають у цьому районі, вже виключена.

Медіа NewsMaker повідомило, що МЗС країни "терміново" викликало до себе російського посла. У нього вимагатимуть "офіційних пояснень та висловлять рішучий протест проти цих неприпустимих дій".

"Молдова розцінює ці дії як порушення свого суверенітету та загрозу миру та безпеці в регіоні. Ми знову закликаємо до негайного припинення цих агресивних актів та суворого дотримання міжнародного права", – йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства країни.

На падіння дронів на території країни відреагувала президентка Молдови Мая Санду. Вона підтвердила, що обидва дрони – російські. За її словами, безпілотники вибухнули на території Молдови.

"Безпілотники Shahed порушили наш повітряний простір, два вибухнули на нашій землі, поставивши під загрозу життя молдован. Росія не поважає кордонів, нападає на мирне населення, поширює терор. Її війна проти України є злочинною. Залиште нас, мирні народи, в спокої", – написала Санду.

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

Фото: Поліція Молдови

10 листопада 2024 року російський безпілотник знайшли у Каушенському районі Молдови. Того самого дня дрон виявили й у Ришканському районі.

Глава МЗС країни Міхай Попшой заявив, що російські безпілотники поставили під загрозу життя молдовських громадян і порушили повітряний простір Молдови.

ГУР повідомило, що це були російські фальш-дрони, які окупанти масово застосовують під час атак на Україну.

12 листопада поліція Молдови повідомила, що в країні знайшли черговий безпілотник. Дрон виявили на околиці села Кошерніца.