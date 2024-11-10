У Молдові знайшли безпілотник – фото
Молдовська поліція повідомила, що на території країни знайшли безпілотник.
Близько 10:00 поліція отримала сповіщення від жителя села Фирледень щодо знайденого на околицях дрона.
Фирледень – село у Каушенському районі на півдні Молдови.
Дані негайно передали компетентним органам – у районі падіння безпілотника обмежили доступ громадян.
На місці працюють відповідні служби, будуть досліджувати фахівці-вибухотехніки та криміналісти.
Деталі обіцяють повідомити згодом.
Нижче фото знайденого дрона:
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час російської атаки 10 безпілотників вийшли з повітряного простору України у напрямках Молдови, Білорусі та РФ.
- 11 лютого 2024 року прикордонники Молдови виявили уламки "шахеда", його пов’язують із російським обстрілом півдня України.
- Наступного дня стало відомо, що дрон, уламки якого знайшли в Молдові, впав з нерозірваною бойовою частиною.
- 16 жовтня в Молдові були виявлені уламки ракети біля українського кордону.