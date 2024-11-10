У Молдові знайшли безпілотник – фото
Ілюстративне фото: Depositphotos

Молдовська поліція повідомила, що на території країни знайшли безпілотник.

Близько 10:00 поліція отримала сповіщення від жителя села Фирледень щодо знайденого на околицях дрона.

Фирледень – село у Каушенському районі на півдні Молдови.

Дані негайно передали компетентним органам – у районі падіння безпілотника обмежили доступ громадян.

На місці працюють відповідні служби, будуть досліджувати фахівці-вибухотехніки та криміналісти.

Деталі обіцяють повідомити згодом.

Нижче фото знайденого дрона:

Фото: Telegram Poliția Republicii Moldova
Фото: Telegram Poliția Republicii Moldova

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що під час російської атаки 10 безпілотників вийшли з повітряного простору України у напрямках Молдови, Білорусі та РФ.

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