В Молдове обнаружили беспилотник – фото
Молдовская полиция сообщила, что на территории страны обнаружили беспилотник.
Около 10:00 полиция получила уведомление от жителя села Фырлэдень о найденном в окрестностях дроне.
Фырлэдень – село в Каушанском районе на юге Молдовы.
Данные немедленно передали компетентным органам – в районе падения беспилотника ограничили доступ граждан.
На месте работают соответствующие службы, будут исследовать специалисты-взрывотехники и криминалисты.
Детали обещают сообщить позже.
Ниже фото найденного дрона:
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