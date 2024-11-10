В Молдове обнаружили беспилотник – фото

Воздушные силы ВСУ сообщали, что около 10 дронов оккупантов вышли из воздушного пространства Украины в направлениях Молдовы, Беларуси и РФ

Иллюстративное фото: Depositphotos

Молдовская полиция сообщила, что на территории страны обнаружили беспилотник.

Около 10:00 полиция получила уведомление от жителя села Фырлэдень о найденном в окрестностях дроне.

Фырлэдень – село в Каушанском районе на юге Молдовы.

Данные немедленно передали компетентным органам – в районе падения беспилотника ограничили доступ граждан.

На месте работают соответствующие службы, будут исследовать специалисты-взрывотехники и криминалисты.

Детали обещают сообщить позже.

Ниже фото найденного дрона:

Фото: Telegram Poliția Republicii Moldova

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время российской атаки 10 беспилотников вышли из воздушного пространства Украины в направлениях Молдовы, Беларуси и РФ.

11 февраля 2024 года пограничники Молдовы обнаружили обломки "шахеда", его связывают с российским обстрелом юга Украины.

На следующий день стало известно, что дрон, обломки которого нашли в Молдове, упал с неразорвавшейся боевой частью.

16 октября в Молдове были обнаружены обломки ракеты возле украинской границы.