"Рекордное количество беспилотников". Оккупанты атаковали Украину 145 дронами

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С вечера 9 и ночью 10 ноября россияне атаковали Украину рекордным количеством беспилотников – были зафиксированы 145 дронов, сообщили Воздушные силы.

Речь идет как об ударных БпЛА типа Shahed, так и о беспилотниках неустановленного типа, которые оккупанты запускали из районов Приморско-Ахтарска, Орла и Брянска в РФ, а также с мыса Чауда в Крыму.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны.

По состоянию на 9:30 военные подтверждают сбивание 62 дронов россиян в Одесской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Также 67 дронов были локационно потеряны в разных регионах, еще 10 – вышли из воздушного пространства Украины в направлениях Молдовы, Беларуси и РФ, отмечают ВС.

Инфографика: Воздушные силы