Киеву угрожали российские беспилотники – Силы обороны обезвредили около 15 дронов
Иллюстративное фото: Telegram Алексей Кулеба

Силы обороны обезвредили около 15 угрожавших Киеву беспилотников, сообщил глава столичной обладминистрации Сергей Попко.

Ночью россияне снова запустили дроны на мирные дома Киевлян, однако в городе обошлось без разрушений и пострадавших, отметил чиновник.

Воздушная тревога была объявлена дважды, и суммарно она продолжалась почти пять часов.

Хотя в последнее время оккупанты начали менять тактику применения своих беспилотников, Силы обороны соответствующим образом реагируют на новые вызовы, отметил Попко.

Читайте также
За октябрь не удалось противодействовать только 71 из 2023 дронов РФ – данные Генштаба
войнадронкиевбеспилотникударатака