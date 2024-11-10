Киеву угрожали российские беспилотники – Силы обороны обезвредили около 15 дронов

В городе обошлось без разрушений и пострадавших

Иллюстративное фото: Telegram Алексей Кулеба

Силы обороны обезвредили около 15 угрожавших Киеву беспилотников, сообщил глава столичной обладминистрации Сергей Попко.

Ночью россияне снова запустили дроны на мирные дома Киевлян, однако в городе обошлось без разрушений и пострадавших, отметил чиновник.

Воздушная тревога была объявлена дважды, и суммарно она продолжалась почти пять часов.

Хотя в последнее время оккупанты начали менять тактику применения своих беспилотников, Силы обороны соответствующим образом реагируют на новые вызовы, отметил Попко.

Вечером и ночью россияне массированно атаковали Одессу и район ударными дронами – в городе пострадали, повреждена гражданская инфраструктура.

Ранее, вечером и в ночь на субботу, россияне атаковали Украину 51 беспилотником – 50 из них были сбиты или локационно потеряны в разных областях.