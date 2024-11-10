Києву загрожували російські безпілотники – Сили оборони знешкодили близько 15 дронів
Сили оборони знешкодили близько 15 російських безпілотників, які загрожували Києву, повідомив очільник столичної обладміністрації Сергій Попко.
Уночі росіяни знову запустили дрони на мирні помешкання киян, проте у місті обійшлося без руйнувань та постраждалих, зазначив чиновник.
Повітряну тривогу оголошували двічі, й сумарно вона тривала майже п'ять годин.
Хоча останнім часом окупанти почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників, Сили оборони відповідним чином реагують на нові виклики, зауважив Попко.
- Ввечері й вночі росіяни масовано атакували Одесу та район ударними дронами – у місті є постраждалі, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
- Раніше, ввечері та у ніч на суботу, росіяни атакували Україну 51 безпілотником – 50 з них були збиті або локаційно втрачені у різних областях.