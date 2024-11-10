Києву загрожували російські безпілотники – Сили оборони знешкодили близько 15 дронів
Ілюстративне фото: Telegram Олексій Кулеба

Сили оборони знешкодили близько 15 російських безпілотників, які загрожували Києву, повідомив очільник столичної обладміністрації Сергій Попко.

Уночі росіяни знову запустили дрони на мирні помешкання киян, проте у місті обійшлося без руйнувань та постраждалих, зазначив чиновник.

Повітряну тривогу оголошували двічі, й сумарно вона тривала майже п'ять годин.

Хоча останнім часом окупанти почали змінювати тактику застосування своїх безпілотників, Сили оборони відповідним чином реагують на нові виклики, зауважив Попко.

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