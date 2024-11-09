Росіяни атакували Україну 51 дроном, епіцентр – Одещина

Ілюстративне фото: Telegram Олексій Кулеба

З вечора 8 та ночі 9 листопада росіяни атакували Україну 51 безпілотником – 50 з них були збиті або локаційно втрачені у різних областях, повідомили Повітряні сили.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

За даними військових, окупанти запустили дрони типу Shahed і БпЛА невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська й Орла у РФ.

Епіцентром удару була Одещина. Через російську атаку в обласному центрі загинула людина, є постраждалі, пошкоджено будинки, адмінбудівлі і машини.

Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони.

Станом на 8:00 Повітряні сили підтвердили збиття 32 російських дронів у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Тернопільській областях, ще 18 безпілотників локаційно втрачено у різних областях.

Інфографіка: Повітряні Сили