Росіяни атакували Україну 51 дроном, епіцентр – Одещина
З вечора 8 та ночі 9 листопада росіяни атакували Україну 51 безпілотником – 50 з них були збиті або локаційно втрачені у різних областях, повідомили Повітряні сили.
За даними військових, окупанти запустили дрони типу Shahed і БпЛА невстановленого типу з районів Приморсько-Ахтарська й Орла у РФ.
Епіцентром удару була Одещина. Через російську атаку в обласному центрі загинула людина, є постраждалі, пошкоджено будинки, адмінбудівлі і машини.
Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони.
Станом на 8:00 Повітряні сили підтвердили збиття 32 російських дронів у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській і Тернопільській областях, ще 18 безпілотників локаційно втрачено у різних областях.
- У ніч проти 8 листопада Росія атакувала Одесу й область ударними безпілотниками, внаслідок чого загинула одна людина, ще дев’ять осіб постраждали.
- Тієї ночі РФ завдала по Україні удару балістичною ракетою "Іскандер-М", а також атакувала авіаційними ракетами та 92 безпілотниками.
- Увечері окупанти завдали балістичного удару по підприємству в Сумах, поранені двоє його працівників.