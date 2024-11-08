Росія вдарила балістикою по підприємству в Сумах та поранила двох його працівників

Запуск балістичної ракети (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Ввечері 8 листопада російські окупаційні війська завдали балістичного удару по підприємству в Сумах, поранені двоє його працівників. Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної прокуратури.

Ворог завдав удару близько 17:06, влучивши по підприємству в місті. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення, також пошкоджено майно підприємства.

За даними Сумської обласної військової адміністрації, росіяни атакували місто балістичною ракетою.

Пізно ввечері 6 листопада російська авіація вдарила по одному з населених пунктів Сумщини – одна людина загинула, іншу вдалося врятувати.

Через російську дронову атаку, що сталася вранці 8 листопада, у Києві двоє постраждалих, виникли пожежі у багатоповерхівці та приватному будинку, складській будівлі, медичному закладі, бізнес-центрі й на інших об'єктах.