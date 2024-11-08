Россия ударила баллистикой по предприятию в Сумах и ранила двух его работников

Запуск баллистической ракеты (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Вечером 8 ноября российские оккупационные войска нанесли баллистический удар по предприятию в Сумах, ранены двое его работников. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

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Враг нанес удар около 17:06, попав по предприятию в городе. В результате атаки два человека получили ранения, также повреждено имущество предприятия.

По данным Сумской областной военной администрации, россияне атаковали город баллистической ракетой.

Поздним вечером 6 ноября российская авиация ударила по одному из населенных пунктов Сумщины – один человек погиб, другой удалось спасти.

Из-за российской дроновой атаки, произошедшей утром 8 ноября в Киеве двое пострадавших, возникли пожары в многоэтажке и частном доме, складском здании, медицинском учреждении, бизнес-центре и других объектах.