Россия ударила баллистикой по предприятию в Сумах и ранила двух его работников
Запуск баллистической ракеты (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Вечером 8 ноября российские оккупационные войска нанесли баллистический удар по предприятию в Сумах, ранены двое его работников. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной прокуратуры.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Враг нанес удар около 17:06, попав по предприятию в городе. В результате атаки два человека получили ранения, также повреждено имущество предприятия.

По данным Сумской областной военной администрации, россияне атаковали город баллистической ракетой.

Поздним вечером 6 ноября российская авиация ударила по одному из населенных пунктов Сумщины – один человек погиб, другой удалось спасти.

Читайте также
Украина испытает эстонские ракеты ПВО для сбивания дронов
войнаСумыбаллистикапредприятиераненыеракета